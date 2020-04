Uitvaartzorg Hansen kent ongezien drukke tijden: “Mensen hebben nood aan die knuffel maar wij moeten ze uit elkaar trekken” Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

16u12 2 Geetbets Gert Hansen, Christof Lelong en hun team van Hansen Uitvaartzorg in Geetbets werken dag in dag uit om alle uitvaarten verzorgd te krijgen. En dat zijn er heel wat in deze coronacrisis. “We hebben de laatste 14 dagen 43 uitvaarten verzorgd. Dat is de helft meer dan normaal”, zegt Gert Hansen. “Niet alleen fysiek begint het werk door te wegen, ook emotioneel begint het heel zwaar te worden.”

Al 19 jaar runt Gert samen met Christof en een team van vaste en losse medewerkers het uitvaartcentrum in hartje Geetbets, met nog twee vestigingen in Nieuwerkerken en Zelem. “Dit is steeds een goed geoliede machine geweest maar toen de maatregelen van minister De Block half maart werden afgekondigd, sloeg alles in een wip om”, zegt Gert met een zucht.

Is er dan zoveel veranderd?

Gert: “Niets is nog hetzelfde. Elk mens verdient een afscheid zoals de overledene of hun nabestaanden dat wensen en dat kan nu gewoonweg niet meer. Gelukkig hebben de mensen daar alle begrip voor, maar het is soms hartverscheurend te zien hoe onnatuurlijk dit afscheid nu moet verlopen. Mensen zijn kuddebeesten en zeker in verdriet, ze hebben nood aan die handdruk, die knuffel of omhelzing. Nu moet je mensen uit mekaar gaan trekken, die niet onder eenzelfde dak wonen, om afscheid te nemen van de persoon die hen allemaal nauw aan het hart ligt. En dan nog in beperkte kring, want er mogen maar vijftien mensen aanwezig zijn bij het afscheid. Kerken met slechts een handvol familieleden, dat beeld zindert na.”

Hoe proberen jullie te helpen?

Gert: “We hebben een oplossing bedacht zodat er meer mensen de ceremonies in hun aula’s kunnen volgen. Sinds enkele dagen zenden we uit via livestream, zodat vrienden en familie toch de plechtigheid kunnen bijwonen vanuit hun eigen woning. De familie krijgt van ons dan de link en login en kunnen zo zelf bepalen wie mee kan volgen. Dit systeem was eigenlijk hier al voorzien, maar werd tot twee weken geleden niet geactiveerd omdat er weinig vraag was en het huren van privé livestream, van waarop wij uitzenden, op jaarbasis vrij kostelijk is. Maar in dit geval willen we waar mogelijk alle steun geven en de mensen zijn ons daar bijzonder dankbaar voor, merken we. Sommigen kiezen dan weer om de uitvaart uit te stellen of nadien een herdenkingsplechtigheid te organiseren. Het online condoleren wordt nu ook heel veel gedaan en we doen in het afscheidsbericht ook steeds een oproep om het verdriet te verzachten met bloemen, een kaartje, een telefoontje of een kaarsje te branden op de dag van de uitvaart en we merken dat veel mensen daarop ingaan.”

Heb je zo’n situatie ooit al meegemaakt?

Gert: “Van november tot aan de start van de lente is het vaak al drukker, maar dit is ongezien. We botsen stilaan tegen onze limiet aan. De losse medewerkers worden dagelijks ingeschakeld. Omdat de rouwmaaltijden niet mogen plaatsvinden, is het wel mogelijk om meerdere plechtigheden achter mekaar in te plannen. Het blijft dan ook onze taak om elk afscheid, hetzij in de kerk, in de aula of op de begraafplaats zeer persoonlijk en uniek te maken, hetzij door foto’s, een persoonlijk levensverhaal, of noem maar op, ook een hele opdracht om voor te bereiden. En gelukkig zijn onze medewerkers nog gezond.”

Krijgen jullie voldoende beschermingsmateriaal?

Gert: “Het is absoluut een voortdurende zoektocht naar het broodnodige beschermingsmateriaal in de gevarenzone, waarin we ons dagdagelijks toch begeven. Zopas heeft de Sint Martinusschool van Herk-De-Stad, waar ik school gelopen en nog steeds goede contacten heb, twintig beschermingsmaskers gemaakt, waar we heel blij mee zijn. We proberen te roeien met de riemen die we hebben en zoeken constant via websites en collega’s verder naar materiaal.”

Hoe ervaar je dit allemaal persoonlijk?

Gert: “Het wordt toch emotioneel zeer zwaar. Vroeger kon ik het werk van de dag wat van me afzetten door eens op bezoek te gaan bij mijn ouders of iets te gaan drinken met vrienden. Maar mijn ouders, 72 en 74 jaar, durf ik nu niet bezoeken, net als mijn vrienden en andere familieleden. Ik heb me na mijn werk totaal geïsoleerd voor ieders veiligheid en dan is het moeilijk om alles te verwerken want als je hoort dat sommige families afscheid moeten nemen via Skype, de daaruit volgende maatregelen die staan gebrand op je netvlies en gaan door merg en been. Normaal ga ik in het seizoen al eens skiën. Ik zeg dan altijd: ik laat mijn zorgen achter in de bergen, ‘koppeke leegmaken’. Maar dat gevoel van ontlading wordt nu ook afgenomen.”

Met welk gevoel kijk je vooruit?

Gert: “Ik herbekijk elke avond het nieuws voor de stand van zaken en ik hoor nu dat de situatie zich aan het stabiliseren zou zijn, wat zeer goed nieuws is. Maar ik vrees dat het de volgende dagen toch nog drukker zal zijn. Laat ons hopen dat deze periode snel voorbij is en dat we onze normale levens weer kunnen opnemen. En ik wil nog zeggen: een dikke pluim en dikke merci voor al onze medewerkers die nu dag en nacht voor ons klaarstaan!”