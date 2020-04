Uitbaters feestzalen De Waterhoek: “De meeste mensen schuiven hun feest door naar de zomer, herfst of naar 2021. Daar zijn we onze klanten zeer dankbaar voor” Vanessa Dekeyzer

04 april 2020

10u10 0 Geetbets Voor de feestzalen in onze regio zijn het geen goede tijden. Normaal start nu een van de drukste periodes met festiviteiten rond vormsels, communies en lentefeesten. Maar corona gooit dit jaar roet in het eten.

“Het eerste weekend dat we moesten sluiten, was zeer hectisch”, vertellen Barbara en Liesbet Depré van feestzalen De Waterhoek en WH-Culinair in Geetbets. “We moesten immers niet enkel de zakelijk beslommeringen regelen maar ook ons eigen huishouden. De vragen of we al dan niet zouden doorwerken, stroomden vanaf woensdag al binnen. Op zo’n moment sta je machteloos omdat er nog weinig concrete informatie voorhanden is.”

Barbara en Liesbet deden in eerste instantie een bevraging bij de klanten die voor het weekend van 13, 14 en 15 maart een reservatie hadden. “Al snel bleek dat niemand stond te springen om op dat weekend zijn feest nog te laten plaatsvinden gezien de penibele omstandigheden. De voorbereidingen voor 500 personen waren echter al klaar. De desserts hebben we dan uitgedeeld aan een naburige school om toch ergens een glimlach op de gezichten te toveren en de rest werd verder verdeeld of, helaas, vernietigd.”

Weinig annulaties

Voor de maanden maart en april konden Barbara en Liesbet iedereen al contacteren met de vraag hun feest te verplaatsen. “Voor mei en juni wachten we nog even op beslissingen van de overheid die onze huidige planning kunnen beïnvloeden. We zijn alvast blij dat we zeer weinig annulaties hebben. De meeste mensen schuiven hun feest door naar de zomer, herfst of naar 2021. Daar zijn we onze klanten zeer dankbaar voor. Het is tenslotte pas echt feest als alle generaties er gezond kunnen aan deelnemen.”