Twee jaar cel voor jagers die collega te lijf gaan Kim Aerts

20 december 2019

17u47 0 Geetbets Twee jagers zijn veroordeeld tot twee jaar cel voor slagen en verwondingen in een jachtgebied in Geetbets. Zij takelden een collega-jager stevig toe nadat die een ree neerschoot.

De politie ontving op 9 maart 2018 een oproep van een man met de melding dat hij in een jachtgebied in Geetbets aangevallen werd door twee jagers. De politie trof het slachtoffer met bloedend gezicht aan in zijn voertuig op een veldweg.

De gewonde man had een ree geschoten en werd aangevallen door Danny P. en Roger F. toen hij het dier naar zijn voertuig wilde slepen. Hij kreeg slagen op het hoofd, de ribben en de schouder. Het slachtoffer kon zich in zijn auto opsluiten en belde de hulpdiensten.

Geen toestemming

Volgens de beklaagden had het slachtoffer geen toestemming om te jagen en waren zij gealarmeerd door twee schoten. Zij ontkenden de slagen, maar de rechtbank kon niet naast het medische verslag kijken. Daarin was sprake van een gebroken neus en diverse andere verwondingen. De man was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt. Een uitleg over hoe het slachtoffer aan zijn verwondingen kwam, hadden de twee niet. “Waarschijnlijk uit een jachthut gevallen.” De rechter achtte die bewering niet plausibel.

De rechtbank achtte het bewezen dat de twee jagers het slachtoffer hebben geslagen, nadat ze hem betrapt hadden op het schieten van een ree. Of de man al dan niet in het gebied mocht jagen, was volgens de rechter niet van belang.

Danny P. en Roger F. kregen beiden twee jaar cel. De rechtbank verleende uitstel voor 21 maanden van die straf. In afwachting van bijkomend medisch onderzoek, kreeg het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro.