Trouwen in Geetbets? Dat kan ook op zondagen en feestdagen

23 augustus 2019

3

De gemeente Geetbets versoepelt het verbod op de voltrekking van huwelijken op zon-en feestdagen. Het principiële verbod blijft bestaan, maar de gemeenteraad kan in een expliciet gemeenteraadsbesluit toestaan om huwelijken op zondagen of feestdagen te voltrekken. “We hebben de laatste jaren terug veel huwelijken in onze gemeente, gemiddeld een dertigtal”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Een huwelijk is toch een belangrijk moment in je leven en we vinden dat je dan ook als koppel zelf grotendeels moet kunnen bepalen wanneer dit mag plaatsvinden. Dit kan bij ons overdag, ‘s avonds, in het weekend, op zon- en feestdagen.” Ook in Glabbeek kan je al sinds begin dit jaar kiezen op welk moment je in het huwelijksbootje wil stappen. Zo werd er onlangs op de nationale feestdag van België getrouwd.