Tablets voor woonzorgcentrum Betze Rust Vanessa Dekeyzer

21 april 2020

16u21 13 Geetbets Naar aanleiding van het Vlaamse idee en initiatief van ministers Somers en Beke om tablets aan te kopen zodat de bewoners van woonzorgcentra toch nog visueel contact kunnen hebben met familie en vrienden, kocht schepen van Volksgezondheid Chris Jamar (Open Vld) vier tablets aan voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum Betze Rust.

“Zo kunnen de residenten vandaag de digitale boodschap van hun naasten bekijken en beluisteren”, zegt de schepen. “Het is niet hetzelfde als een echt bezoek, maar op deze manier proberen we de eenzaamheid van de bewoners zoveel mogelijk tegen te gaan zonder de gezondheid van het personeel en de bewoners in het gevaar te brengen.”

De schepen ging dinsdag samen met burgemeester Jo Roggen (Open Vld) de tablets aan het verzorgend personeel overhandigen.