Sterrenparade voor vijf jaar CV De Fruitfretters vdt

29 augustus 2019

14u12 0 Geetbets Carnavalsvereniging De Fruitfretters bestaat vijf jaar en dat wordt zaterdag 31 augustus gevierd met een Sterrenparade in sporthal De Warande in Rummen.

Vijftien artiesten zullen van de partij zijn, waaronder Willy Sommers, Swoop, Laura Lynn , Mathias Lens en Bandit. De deuren gaan open om 17 uur, de show zelf start om 18.30 uur. Aan de kassa betaal je 18 euro. De Fruitfretters hebben ook al een najaarsactiviteit klaar. Op 26 december zal de eerste Kerstlichtstoet uitgaan door de straten van Rummen. Daaraan wordt een kerstmarkt en een kermis gekoppeld, samen met een afterparty met optredens. “En volgend jaar volgt de kers op de taart. Na dertig jaar zal er opnieuw een carnavalsstoet zijn in Geetbets”, zeggen voorzitter Kris Vanisterdael en penningmeester Wendy Maes. “Houd dus zeker het weekend van 4 en 5 april vrij! Op vrijdag vindt de machtsoverdracht plaats gevolgd door de Zotte Nacht van Geetbets met een kroegentocht en op 5 april vertrekt de stoet om 14.11 uur en zal er kermis zijn. Om dit allemaal te kunnen financieren, organiseren wij op 30 november een grote eetdag in het parochiecentrum van Hogen en op 24 januari 2020 een carnavalbal met de aanstelling van de eerste prins of prinses carnaval van Geetbets.”