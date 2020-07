Speculoosspecialiste Erika Vanvuchelen bewijst dat streekproductenmarkt veilig kan in coronatijden DDH

17u19 0 Geetbets Zaterdag organiseerde speculoosspecialiste Erika Vanvuchelen samen met de gemeente een korte keten markt in Grazen (Geetbets), volkomen coronaproof en volgens de regels. “Zowat alle gemeenten en steden hebben hun geplande streekproductenmarkt afgelast omdat ze het niet coronaproof georganiseerd krijgen. Ik wilde bewijzen dat het wel degelijk kan en ik denk dat we in ons opzet geslaagd zijn. Alles verliep vlekkeloos en veilig”.

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde ‘de zomer van de korte keten’ en had allerlei activiteiten voorzien maar door de coronamaatregelen konden velen daarvan niet doorgaan. De meeste markten rond streekproducten werden eveneens afgelast. “Normaal sta ik zes à zeven keer per week op een markt, nu is mijn agenda zo goed als leeg”, zegt Erika die 1 van de 5 laureaten is waarop mensen kunnen stemmen tot half augustus om zo een ambassadeur voor de provincie Vlaams-Brabant aan te duiden. Uiteindelijk besliste ze dan maar om zelf een markt te organiseren met zes kraampjes, in samenwerking met de gemeente. “Het is natuurlijk veel kleinschaliger en het is een ander gevoel door de coronamaatregelen maar het is beter dan niets. We hadden alles coronaproof georganiseerd en de bezoekers hielden zich perfect aan de veiligheidsmaatregelen. De grote piek is gelukkig ook uitgebleven en mensen hadden allemaal een mondmasker aan”.

Volgens de initiatiefneemster zijn streekproducten veel interessanter en is er ook almaar meer interesse voor. “Hoe korter de keten, hoe eerlijker het voedsel . Niet alleen is de prijs fair, je weet ook van wie je koopt en bovendien zijn streekproducenten meestal heel open over het productieproces. Ik hoop dat andere gemeenten en steden nu toch zullen overwegen om een korte keten markt te organiseren. Ze mogen mij altijd bellen voor raad, in ruil wil ik dan een plekje op hun markt”, besluit Erika lachend.