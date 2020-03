Speculaasmaker Erika Vanvuchelen brengt de bloesems naar de mensen thuis met het bloesembrood Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

12u40 1 Geetbets Nu de fruitbomen in bloei komen, lanceert ambachtelijk speculaasmaker Erika Vanvuchelen het bloesembrood, een boerenbrood met verse Jonagold-appels. “Zo kunnen wij een stukje bloesem tot bij de mensen thuis brengen in dit coronatijdperk”, aldus Erika. “En vergeet ook niet dat het bijna Pasen is: de speculazen paashazen zijn terug!”

Normaal bakt Erika enkel speculaas, maar af en toe worden de ovens weer klaargestoomd om brood te bakken, zoals ze dat vroeger ook deed, toen ze nog een bakkerij had. Sinds 2016 focust ze zich op haar speculaas, die al vaak bekroond is met prijzen. “Ook nu zijn het drukke tijden in de speculaaswereld met Pasen in het vooruitzicht. Vorig jaar heb ik de speculazen paashazen op de markt gebracht en dat doe ik dit jaar opnieuw. We hebben zowel grote als mini-exemplaren ter beschikking. Die laatste zijn bijzonder leuk in een doosje als geschenk voor iemand bijzonder.”

Uiteraard kan er momenteel geen speculaas afgehaald worden, maar ook daar heeft Erika een oplossing voor via https://bakkersonline.be/be-nl/speculaasbakkerij-vanvuchelen/category/22550/speculaas. Opvallend: hier kan je ook brood op bestellen. “We zijn en blijven een speculaasbakkerij ‘pur sang’, maar in deze tijden bieden we een beperkt assortiment brood aan zodat we een thuislevering op poten kunnen zetten met de dingen die mensen NU nodig hebben. Je bestelt en betaalt online en op de afgesproken dag zet je een bak buiten, waarin wij de bestelling plaatsen.”

Jonagold

Tussen de broden zit bovendien een nieuwigheid: bloesembrood. “Een van de spijtige gevolgen van de lockdown is onder andere het missen van de prachtige bloesemseizoen dit jaar. We mogen niet met zijn allen wandelen, fietsen en genieten tussen de bloesems, wat wel terecht is maar ook ongelofelijk jammer. Daarom brengen wij de bloesems tot bij de mensen met het bloesembrood, een boerenbrood met verse Jonagold-appels. Starten doen we met de appels van Healthy Fruit in Zoutleeuw maar het is de bedoeling dat we met appels werken van verschillende telers. Zo kunnen ook wij een stukje bloesems tot bij de mensen thuis brengen in coronatijdperk.”

Morgen wordt de eerste lading bloesembrood ter beschikking gesteld. “We leveren twee maal per week op dinsdag en vrijdag in de regio’s Hageland en Haspengouw. Tot daags voordien 19 uur kan je bestellen. Het is fijn om te zien dat veel mensen dat al gedaan hebben” besluit Erika.