Snelheidsduivel haalt 140 kilometer per uur in zone 70

09 september 2019

Zondagochtend rond 9 uur voerde de politiezone Hageland een snelheidscontrole uit langs de Grote Steenweg in Rummen. In totaal werden 192 voertuigen werden gecontroleerd in deze zone met een maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur.

Tweeëntwintig bestuurders krijgen een proces verbaal in de brievenbus. Een snelheidsduivel werd betrapt met een snelheid van maar liefst 140 kilometer per uur. Ook in de Borgloonstraat werden een uur later controles uitgevoerd. Hier liepen 32 van de 223 gecontroleerde bestuurders tegen de lamp. De hoogst genoteerde snelheid op deze plaats was 82 in de zone 50.