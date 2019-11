Sikh-familie biedt gratis maaltijd aan: “We voelen ons thuis in Geetbets en wilden dan ook graag iets terugdoen” Vanessa Dekeyzer

08 november 2019

18u03 0 Geetbets Het gezin Singh-Kaur bood vrijdag kinderen en ouders een gratis maaltijd aan op de parking in de Ketelstraat in Rummen. Dat gebeurde ter gelegenheid van de 550ste verjaardag van hun eerste guruleraar Guru Nanak Dev Ji. “Onze overtuiging is hard werken, je geld op een eerlijke manier verdienen en delen met anderen”, zegt Kamaljit Singh.

De familie Singh-Kaur verblijft sinds 1996 in ons land en kwam in 2005 in Geetbets wonen en werken. En werken doen ze zeker, met maar liefst vier zaken: een dag-en nachtwinkel in Rummen, een nachtwinkel in Geetbets en een frituur Bets Frietkoning met sinds kort Indische take-away. “Dat is inderdaad veel werken, maar dat past in onze overtuiging”, zeggen Kamaljit en zijn echtgenote Jaspreet.

De religie van de Sikhs ontstond in de vijftiende eeuw in Punjab, Noord-Indië. Daar vind je nog altijd het heiligdom Harmandir Sahib, een gouden tempel met vier ingangen. Iedereen is er welkom, ongeacht herkomst of geloof. Het is ook niet zomaar een plaats van ontmoeting, maar zowat de grootste ‘gratis keuken’ ter wereld. Gemiddeld schuiven er dagelijks 100.000 mensen aan. Het past dan ook helemaal in de overtuiging van de Sikhs: je moet hard werken, je geld op een eerlijke manier verdienen, en delen met anderen. Wie het wat moeilijker heeft, krijgt dus gratis eten aangeboden.

“We organiseren overal in het land dit jaar dertien eetdagen ”, vertelt Kamaljit. “Omdat we graag ook iets wilden doen voor de lokale bevolking van Geetbets, waar we ons steeds heel welkom gevoeld hebben, besloten we ook hier een gratis voedselbedeling te organiseren. We hebben een hele dag in de keuken gestaan om lekkere Indiase gerechtjes zoals Daal Chaul (linzen met rijst), Roti (een soort naan), Alo Gobi (aardappelen, bloemkool en salade) en rijstpap te maken. Bij het uitdelen konden we de mensen ook wat vertellen over ons geloof, niet om dat op te dringen. Iedereen is voor ons gelijk, ongeacht geloofsovertuiging. Dat moet mogelijk zijn in onze maatschappij”, besluit Kamaljit en Jaspreet.