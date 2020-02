Schoolomgevingen van Geetbets, Hogen en Rummen worden verkeersveiliger Vanessa Dekeyzer

05 februari 2020

14u34 1 Geetbets Geetbets ontvangt van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) 59.400 euro subsidies voor het veiliger maken van haar schoolomgevingen. “We zijn heel blij dat ons ingediende dossier werd goedgekeurd”, zegt schepen van Mobiliteit Chris Jamar (Open Vld).

“Dit geld zal onder andere ingezet worden voor wegmarkering, een schoolroutebord, zebrapadverlichting en verlichting aan fietsoversteken, vaste beugels, een kiss&ride zone en heraanleg van de parking, waar dat nodig is”, zegt de schepen. “Er komen ook extra octopuspalen.”

De verschillende realisaties zullen uitgevoerd worden in de schoolomgeving van Hogen, Geetbets en Rummen. “We hebben gekeken naar de noden die er nog zijn aan de verschillende scholen en die noden gaan we proberen in te vullen zodat de omgeving veiliger wordt voor onze schoolgaande kinderen”, besluit burgemeester Jo Roggen (Open Vld).