Rummens Oktoberfest opnieuw een voltreffer Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

11u09 2

In sporthal de Warande in Rummen vond de vierde editie plaats van het Rummens Oktoberfest. De familie Droogmans zet al vier jaar haar schouders onder dit evenement samen met de carnavalsvereniging en vzw de Warande. Meer dan 400 bezoekers genoten van een leuke sfeer en optredens van The Beagles, de Gipfelfreunden en Joe Hardy.