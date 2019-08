Rummen is klaar voor de jaarlijkse kermis vdt

23 augustus 2019

08u31 0 Geetbets Na een succesvolle Geetbets Kermis is het dit weekend tijd voor Rummen Kermis. Die wordt dit jaar niet meer verzorgd door het feestcomité van Rummen, die besloot om ermee te stoppen.

Hiermee komt er na 69 jaar ook een einde aan de Grote Prijs Georges Lassaut. “Omdat we als gemeente niet de tijd noch de financiën hebben om een wielerwedstrijd te organiseren, ben ik gaan zoeken naar partners”, zegt schepen Chris Jamar (Open Vld). “Deze heb ik kunnen vinden bij Rita Soetaers, Stijn Doms, Bart Hayen en Johny Schepers. Samen gaan we de openingskoers organiseren op zaterdag onder de naam de Grote Prijs Hendrickx Oil. Bij Geert Hendrickx vonden we de geschikte persoon om zowel de Grote prijs als de dorpelingenkoers op poten te zetten en dit samen met andere handelaars.”

Rummen krijgt dit jaar terug zijn vuurwerk, weliswaar een diervriendelijke versie. “De feestmarkt op maandag is ook uitgebreid met een dertigtal kramen. Er zullen er verschillende drankstanden en eettenten beschikbaar zijn”, aldus schepen Jamar. “Vergeet zeker niet de mosselen bij de lokale frituur op zondag. Afsluiten doen we pas het weekend erop met op 31 augustus de sterrenparade door carnavalsvereniging De Fruitfretters, die ook op de tweede kerstdag de lichtstoet organiseert en volgend jaar het carnaval weer tot leven zal brengen.”