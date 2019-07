Ruim duizend kinderen leven zich uit op eerste dag van Betsbounce Outdoor vdt

09 juli 2019

17u07 0 Geetbets Het Monikkenhof van Vlierbeek stond vandaag en maar ook de twee volgende dagen garant voor plezier voor jong en oud. Betsbounce is van klein evenement uitgegroeid tot een echte publiekstrekker voor de regio.

Het Monikkenhof is ook morgen en donderdag uitgerust met verschillende opblaasbare attracties gaande van de gewone springkastelen tot extravagante exemplaren, al dan niet met water. Zo kan je je wagen aan een afdaling van maar liefst negen meter hoog op de Full Throttle. Een potje leasershooten kan ook en er zijn heel wat workshops te ontdekken, waarbij je kan sporten of knutselen. Voor ieder is er wel wat wils.

“In 2016 zijn we voor de eerste maal gestart met een indoor springfestival in samenwerking met David Pittomvils van DK-Rents”, zegt schepen van Jeugd, Chris Jamar (Open Vld). “Hoewel de start moeilijk was, hebben we toch onze kans gewaagd om het groter te zien en de aanzet gegeven tot een buiteneditie in 2017. Ondanks het slechte weer mochten we hierop 400 kinderen en jongeren verwelkomen. Vandaag pieken we op 1.200 deelnemers zonder deze die nog dagelijks inschrijven. Het merendeel van de deelnemers is tussen de 5 en de 18 jaar, maar ook sommige ouderen wagen zich aan de attracties.”