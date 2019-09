Rode Neuzen school Hupsakee trakteert de leerlingen op applaus op de strapdag Vanessa Dekeyzer

20 september 2019

10u25 0 Geetbets De leerlingen van GVBS Hupsakee in Geetbets namen vrijdag deel aan de Strapdag. Er werd hen gevraagd om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen en een fluohesje aan te doen. “Zo hebben we als Rode Neuzen school aandacht voor het fysiek weerbaarder maken van onze kinderen in het verkeer”, zegt Leen Buttiens van het oudercomité en Rode Neuzen verantwoordelijke.

“Binnen onze school werken wij dit jaar aan ‘gezien’ worden in het verkeer, onder het motto ‘wij ZIEN uw kind graag’”, gaat Leen verder. “We vragen aan alle ouders dan ook dagelijks hun kind zowel ’s morgens als ’s avonds een fluovestje te laten dragen bij het naar school komen en naar huis gaan. Niet enkel onze kinderen die te voet, met de step of met fiets naar onze school komen, maar ook de kinderen die met de wagen gebracht worden. Dit verhoogt namelijk de zichtbaarheid van onze kinderen in de schoolomgeving, op de parking en tussen de auto’s. Kinderen kunnen dagelijks stickers scoren om zo een bronzen, zilveren en gouden diploma te behalen aan het eind van het schooljaar.”

Zo heeft Hupsakee als Rode Neuzen school aandacht voor het fysiek weerbaarder maken van haar kinderen in het verkeer. “Daarnaast willen we van de strapdag ook gebruik maken om navolging te geven aan de Rode Neuzen kick off van het begin van de week waarbij Jens Dendocker het wereldrecord applaudisseren heeft verbroken. Hoe kunnen we de inspanningen van onze kinderen en ouders nu beter belonen dan met een warme verwelkoming aan de schoolpoort met een applaus, gegeven door onze leerkrachten, waarbij we aangeven dat fluo ook best ‘cool’ is om erbij te horen”, aldus Leen.

Deze actie is het startschot voor nog meer Rode Neuzen acties in Hupsakee. “Er zijn al heel wat ideeën, die wachten om met applaus onthaald te worden”, zegt Leen met een knipoog. “We denken onder meer aan een gezamenlijke activiteit van onze leerlingen met de bewoners van het nabij gelegen rusthuis en een onthaal aan de school met een kop warmte voor onderweg. Wordt vervolgd dus!”