Raadslid Kevin Huybrechts (N-VA) pleit voor de aankoop van een Pitagone. “Terreur in Geetbets? Dat kan zeker” Vanessa Dekeyzer

27 augustus 2019

13u00 0 Geetbets Raadslid voor N-VA, Kevin Huybrechts, hoopt dat de gemeente wil investeren in de aankoop van een Pitagone, een mobiele barrière ontwikkeld door een Belgisch bedrijf die terroristen moet tegenhouden als die met vracht- of bestelwagens in een mensenmassa willen rijden. “Je kunt geen risico meer nemen de dag van vandaag”, zegt Kevin, die brandweerman is.

Aanleiding voor de vraag van Kevin was Geetbets Kermis. “Daar waren wel vier zandbakken veel te dicht op mekaar geplaatst, waardoor je langs één zijde met de wagen of bestelwagen perfect kon passeren. Dan heeft het weinig nut natuurlijk. Bovendien stonden de bakken veel te dicht bij de feesttent. Wanneer je daar met volle snelheid op inrijdt, maak je immens veel slachtoffers. De afsluiting moet dus verder van de mensenmassa geplaatst worden.”

Raadslid Kevin Huybrechts werkt in het dagelijkse leven als brandweerman. “Vroeger zou een daad van terrorisme ondenkbaar zijn, zeker in een kleine gemeente als Geetbets. Maar vandaag de dag kan alles en we moeten dan ook, hoe klein onze gemeente ook is, op alles voorbereid zijn.”

Uitleendienst

“We hebben vandaag al de mogelijkheid om zo’n Pitagone te gebruiken via de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant”, reageert schepen Chris Jamar (Open Vld). “Deze ontlenen kan na gunstig advies van de politie. Omdat het terreurniveau te laag is, gaf de politiezone Bekkevoort hier geen gunstig advies aan voor Rummen en Geetbets kermis. We blijven dus voorlopig onze gevulde zandbakken gebruiken omdat we de veiligheid voorop willen stellen, ook al vinden sommigen dat overdreven.”

“Aan alle evenementen gaat er ook een overleg vooraf met politie, gemeente en organisator”, gaat schepen Jamar verder. “Alle mogelijke risico’s worden bekeken, zodat iedereen geïnformeerd is en weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De opstellingen bij Rummen kermis en Geetbets kermis waren dus ook uitvoerig besproken en als effectief ervaren. Voor zowel Rummen als Geetbets moeten we natuurlijk rekening houden met de hulpdiensten. Wanneer deze worden opgeroepen, hebben we de mogelijkheid om snel de zandbakken te verplaatsen door een van de arbeiders van wacht, die op de kermissen aanwezig is. Dit is wel een meerkost voor de gemeente, maar een mensenleven is belangrijker.”

“Dat je een arbeider van wacht moet bellen, is tijdverlies bij dringende interventies”, meent raadslid Huybrechts. “Daar moet een efficiëntere oplossing voor gezocht worden. Conclusie, er moet weer eerst iets gebeuren voor men ingrijpt!”