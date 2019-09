Publiek maakt gebruik van open monumentendag om kijkje te nemen op Kasteelsite Ter Lenen Kristien Bollen

08 september 2019

Het domein Ter Lenen met centraal het kasteel is in volle restauratie. Vandaag opende het voor het eerst de deuren tijdens de open monumentendag. Heel wat mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje te komen nemen achter de schermen.

Een heuse verborgen parel in de Getevallei kan je het noemen. De site gaat terug tot de 13e eeuw. De huidige, indrukwekkende 19de eeuwse gebouwen waren ooit in gebruik als brouwerij en stokerij met hoeveactiviteit. Door de tweede wereldoorlog kwam hier een eind aan en raakten raakten het landhuis, de grote schuren, stallen, brouwerij en stokerij in verval. Een nieuwe eigenaar is volop bezig met de restauratie.

Samen met de IOED (intergemeentelijke onroerende erfgoed dienst) Zuid-Hageland was een programma voorzien. “Tijdens de rondleidingen tonen we de restauratiewerken en wijden we je in in de rijke geschiedenis van Ter Lenen. Omwille van haar prachtige ligging is Ter Lenen ook de perfecte uitvalsbasis voor een begeleide natuur- en erfgoedwandeling van 5km. Daarnaast kan je een terrasje doen met uitzicht op de Engelse tuin“ aldus Tom Cornelissen van IOED Zuid-Hageland.