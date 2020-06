Provincie zet in op vakantie in eigen streek met “Zomer van de korte Keten” Kristien Bollen

17u04 0 Geetbets De provincie Vlaams-Brabant gaf het startschot van de campagne ‘Zomer van de Korte Keten’. Met deze campagne wil ze haar inwoners, die door corona hun vakantie in eigen streek willen doorbrengen, inspireren om er een aangename thuisvakantie van te maken. Van 21 juni tot en met 21 september, promoot de provincie haar streek- en hoeveproducenten en koppelt ze aan fietstochten en wandelingen.

De coronacrisis heeft het leven op zijn kop gezet. Al een paar jaar vindt de Week van de Korte Keten plaats. Door corona wordt deze dit jaar omgevormd tot een Zomer van de Korte Keten. Veel inwoners kiezen immers ervoor om hun vakantie in eigen streek door te brengen.

Tips

Met een krant, verkiezing van de Korte Keten Kop en een nieuwe website trapt de provincie Vlaams-Brabant de ‘Zomer van de Korte Keten’ op gang. Van 21 juni tot en met 21 september geeft ze tips om er een aangename thuisvakantie van te maken. “We bieden een overzicht van fantastisch fietsentochten en aangename wandelingen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw, streekproducten en toerisme. “Ondertussen kan men ook de korte keten-zaken en streek- en hoeveproducten in de buurt leren kennen”.

Website als platform en inspirerende verhalen

“Om mensen van binnen en buiten de provincie wegwijs te maken in het aanbod, werd een nieuwe website samengesteld”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Deze website fungeert als een platform waarmee we inwoners en bezoekers wegwijs willen maken in wat er tijdens de zomermaanden in Vlaams-Brabant te beleven valt. Zo kunnen we kort op de bal spelen en alle activiteiten snel communiceren”.

Via de website krijgt men antwoorden op vragen als: Waar vindt er een markt plaats? Waar is het aangenaam wandelen? Welke streek- en hoeveproducenten liggen in de buurt? “Daarnaast worden er ook inspirerende verhalen gepubliceerd over verborgen pareltjes.

Krant van de Korte Keten met aandacht voor kinderen

De provincie Vlaams-Brabant geeft ook een Korte Keten-krant uit. Deze krant staat vol tips om inspiratie op te doen en een leuke zomer te beleven in de regio. Nieuw dit jaar is dat er speciale pagina’s zijn voor kinderen.

“Na Maarten Vangramberen en Maureen Vanherberghen is actrice en presentatrice Elke Van Mello uit Dilbeek het boegbeeld”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen trots.

Door een geheime boodschap te ontcijferen, kunnen de lezers een waardebon winnen. Met deze waardebon kan men een ambachtelijk hoeve-ijsje eten in een zaak van het Tour de Crème-netwerk. Dit netwerk bundelt vijftien Vlaams-Brabantse adressen waar men een ijsje kan eten met melk recht van de koe.

Laureaten Korte Keten Kop-verkiezing

De provincie Vlaams-Brabant gaat ook opnieuw op zoek naar de Korte Keten Kop, het uithangbord van de Korte Keten in de provincie.

In 2019 won zuivelbedrijf Melkerhei uit Linter de eerste editie na een onlinestrijd. Een professionele jury pikte dit jaar uit het aantal inschrijvingen opnieuw vijf laureaten uit. Deze voeren deze zomer opnieuw een strijd uit om de titel te mogen dragen.

De laureaten zijn: Speculaas Vanvuchelen uit Grazen (Geetbets), Prinsheerlijke Aardbeien (Kapelle-op-den-Bos), Aardappelen Vanhoebroeck uit Orsmaal (Linter), Hof ten Dormaal uit Tildonk (Haacht) en Landbouwbedrijf Van Haesendonck uit Zemst.

Stemmen kan via www.zomereninvlaamsbrabant.be. Wie stemt, kan een boodschappentas met leuke print winnen. Men kan stemmen van 19 juni tot en met 16 augustus. Eind augustus wordt de winnaar bekendgemaakt.

Subsidies voor organisatoren

Organisatoren die tijdens de zomer een korte keten-activiteit willen organiseren, kunnen aanspraak maken op een subsidie van de provinciale landbouwkamer. Meer informatie hierover kan men vinden op www.vlaamsbrabant.be/korteketen . De aanvragen moet men indienen voor 15 juli.