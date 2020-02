Parking Delhaize wordt bijna dubbel zo groot Vanessa Dekeyzer

05 februari 2020

15u52 2 Geetbets Warenhuis Delhaize aan de Steenstraat in Geetbets gaat haar parking verruimen. Hiertoe wordt de naastgelegen witte villa van de ‘veterinair’ afgebroken.

“Na de dood van de veearts woonde onze nonkel Ludo in dit pand”, zeggen Carl en Koen Vanhove, die de Delhaize uitbaten. “Maar om gezondheidsredenen heeft hij de woning nu aan ons verkocht. En dat geeft ons dan weer de kans om onze parking uit te breiden. Die is vandaag te klein. Dat ondervindt iedereen. En omdat er geen aparte in- en uitrit is, zijn er soms ook opstoppingen.”

De parking zal concreet uitgebreid worden van 100 naar 170 plaatsen. “Bij de aanleg wordt er op gelet dat het regenwater de grond insijpelt. Een betere en meer energiezuinige verlichting is ook aangewezen omwille van veiligheidsredenen.” Carl en Koen voorzien ook laadpunten voor de elektrische wagens en fietsen, ondergrondse glascontainers en groenaanplantingen. “Winkels die geen laadpunten hebben, zullen in de toekomst klanten verliezen.”

Geetbets 2.0

De plannen van de familie Vanhove sluiten naadloos aan bij het project Geetbets 2.0, waarmee het gemeentebestuur het centrum veiliger wil maken en tegelijk wil verfraaien en moderniseren. Dat bestuur verleende dan ook een afbraakvergunning voor de villa. “Architect en gemeentebestuur zullen in de volgende weken de plannen voor aanleg ten gronde bespreken en evalueren”, zeggen Carlo en Koen. “Gezien de duidelijke visie van het gemeentebestuur voor een modern centrum en het belang van een goede economisch inzicht hebben we er vertrouwen in.”