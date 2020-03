Ooievaarsnest op Ter Lenen wacht op ooievaars Vanessa Dekeyzer

30 maart 2020

13u00 1 Geetbets Op kasteel Terlenen in Geetbets liep men al even met het idee om een nestplatform voor ooievaars te plaatsen. Aangemoedigd en geadviseerd door de vogelwerkgroep Oost-Brabant, het Regionaal landschap Zuid-Hageland en in overleg met Onroerend Erfgoed is daar nu werk van gemaakt.

De plaatsing stond al op de agenda, maar enkele dagen geleden zijn er ook effectief twee ooievaars gepot in de omringende weilanden. De eigenaars schoten daarop meteen in actie. Zij maakten een nestplatform op elf meter hoogte in een populier. “Nu is het spannend afwachten of de ooievaars de nestplaats in gebruik zullen nemen”, zegt Philippe Smets van de vogelwerkgroep.