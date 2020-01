Nooit meer afwassen in het parochiecentrum van Hogen Vanessa Dekeyzer

30 januari 2020

10u20 0 Geetbets Op vraag van de verenigingen en gebruikers van het parochiecentrum in Hogen werd een vaatwasmachine geplaatst in de professionele keuken, met kookeiland en inloopfrigo. Met één druk op de knop zijn borden, bestek, tassen en glazen supersnel terug proper.

“Gedaan met urenlang de afwas te doen en kletsnatte handdoeken”, zegt zaalverantwoordelijke Tony Leyssens blij. “Er zijn twee instellingen per afwasbeurt met een tijdsduur van 75 seconden en van 150 seconden. Het afwas- en spoelmiddel worden automatisch toegevoegd. Voor 300 personen is er bestek, borden, glazen en tassen aanwezig in de zaal aangevuld met grote kookpotten, pannen en andere benodigdheden om maaltijden te bereiden.”

Het parochiecentrum in Hogen telt 176 zitplaatsen, en met het podium inbegrepen 256 zitplaatsen. “De zaal wordt niet alleen gebruikt voor restaurantdagen van verenigingen, maar ook voor allerlei privéfeesten en andere activiteiten.”

Voor verenigingen uit de gemeente Geetbets, die een niet-winstgevende activiteit houden voor hun leden, zoals een crea-activiteit, ledenfeest of -receptie, is de huurprijs 45 euro voor gebruik van de zaal en de keuken. Voor het poetsen van de zaal komt er 30 euro bij. Nieuw is ook dat elektriciteit en verwarming apart worden aangerekend.