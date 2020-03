N-VA wil alternatief voor afgelaste gemeenteraad Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

09u09 0 Geetbets Ook in Geetbets vindt er deze maand geen gemeenteraad plaats. “ We begrijpen de beslissing maar er moet een alternatief komen”, meent N-VA gemeenteraadslid Kevin Huybrechts.

“Onze partij stelt voor om een videoconferentie of Skype-gesprek te houden ter vervanging van de gemeenteraad”, gaat Kevin verder. “Zo blijven wij ook op de hoogte van de interne werking in onze gemeente en de genomen maatregelen tegen het coronavirus. We moeten hier correct in zijn om onze inwoners de juiste info te kunnen geven. Hopelijk is dit snel voorbij en blijft het hierbij."