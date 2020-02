N-VA pleit voor het gratis maken van de vlinderboom Vanessa Dekeyzer

20 februari 2020

17u00 0 Geetbets N-VA gemeenteraadslid Kevin Huybrechts stelt voor om de vlinderboom gratis te maken. Vandaag kunnen ouders een metalen vlindertje in de boom hangen als herinnering aan hun kindje dat nog voor de geboorte het leven liet, maar ze moeten hiervoor wel 30 euro neertellen. “Dat is schandalig”, meent raadslid Huybrechts.

“De ouders van doodgeboren kinderen hebben al een zwaar verlies moeten verwerken”, gaat Kevin verder. “Maak zo’n vlinder alstublieft gratis, zoals in naburige gemeenten zoals Boutersem en Glabbeek.”

“Bij de plaatsing van de vlinderboom is er een prijsvraag gedaan bij andere gemeenten”, reageert schepen Chris Jamar (Open Vld). “Er zijn een paar gemeenten die een vlinder gratis aanbieden, er zijn er ook die bijvoorbeeld 120 euro vragen. Wij hebben rekening gehouden met de kostprijs van de vlinder en vragen daarom 30 euro voor inwoners van Geetbets en 50 euro voor niet-inwoners.”

“Elk overlijden is een heel erge gebeurtenis, ben je nu ongeboren of ben je nu 99 jaar”, gaat schepen Jamar verder. “Je verliest een dierbare, een persoon die uit je leven verdwijnt, die er niet meer gaat zijn. Ik denk dat er niks erger bestaat op de wereld. Maar hoe ga je het gratis maken van de vlinderboom verantwoorden tegenover de andere concessies, de andere mensen die een plaatje kopen voor op de urnezuil of ter vervanging van een concessie die verdwijnt? Voor deze mensen is het verlies zeker even groot.”