Kristien Bollen

08 oktober 2020



Op de Grote Steenweg (zone 70) in Geetbets controleerde politie woensdag 148 bestuurders op snelheid. Zes van hen reden te snel. Eén van hen haalde zelfs een snelheid van 118 kilometer per uur. In de Borgloonstraat in Geetbets werden 301 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 33 Van hen hielden zich niet aan de maximumsnelheid. De hoogst genoteerde snelheid bedroeg 88 kilometer per uur.