Meer dan 400 inwoners doen voorstellen om kernen van Geetbets te verbeteren vdt

25 juli 2019

15u42 5 Geetbets In totaal deden 423 inwoners van Geetbets mee aan de enquête ‘Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’ Deze bevraging kadert in het project ‘G.bets 2.0’ van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets voor de versterking en verbinding van de kernen in deze gemeente.

“We zijn blij dat 423 van onze inwoners de enquête ‘Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’ invulden”, zegt Jo Roggen (Open Vld), burgemeester van Geetbets. “Deze schat aan informatie wordt op dit moment verwerkt en later bekend gemaakt.”

“De bevraging past in het kader van ons project ‘G’bets 2.0", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Provincie en gemeente werken hierbij samen aan de versterking en de verbinding van de verschillende dorpskernen. Want, zoals veel gemeenten in onze regio, wordt Geetbets steeds vaker geconfronteerd met verdichtingsdruk. Hierdoor staat ze op het kruispunt van een veranderende dynamiek in de dorpskernen. Dit project willen we uitdrukkelijk realiseren met inspraak van de inwoners. Op die manier hopen we tot meer gedragen en kwalitatief betere ontwerpen te komen.”

De inwoners van Geetbets kregen van 15 juni tot 15 juli de kans om hun wensen en noden kenbaar te maken en te reageren op onderzoeksvoorstellen. Aan de enquête was een vraagprijs verbonden. Op 30 juli krijgen de winnaars een geschenk uit handen van gedeputeerde Ann Schevenels en burgemeester Jo Roggen.