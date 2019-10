Mandenvlechten: een populaire ambacht Vanessa Dekeyzer

26 oktober 2019

09u00 0 Geetbets Drie jaar geleden opende Lydia Bamps haar gloednieuw atelier mandenvlechten in de Dorpsstraat 86 in Geetbets. Hier maakt ze niet alleen manden op bestelling van de klant, maar geeft ze ook cursussen mandenvlechten. “Het is verrassend te zien hoeveel mensen deze oude ambacht willen leren kennen en onder de knie willen krijgen”, stelt ze vast.

Zo’n 25 jaar geleden startte Lydia met spinnen en weven. “Wat begon met spinnen, weven, plantaardig papier scheppen en vilten, bracht mij eerst tot het maken van manden met diverse natuurlijke materialen en uiteindelijk tot het ambacht mandenvlechten met wilg”, vertelt ze. “Ik denk dat het toch een stukje genetisch doorgegeven is, want mijn grootvader was ook een mandenvlechter.”

“Vroeger waren de meeste boeren mandenvlechters. In de zomer was er het werk op het veld, maar wanneer dat stilviel, werden er onder meer manden gevlochten”, vertelt Lydia. “Vandaag is die combinatie weggevallen en oefent nog een kleine groep het ambacht uit. Ikzelf heb het vak in de praktijk écht geleerd bij een mandenvlechtster in Meldert bij Hoegaarden, Anne Hermans. Twee jaar lang heb ik haar geholpen met het verwerken van bestellingen en zo heb ik eigenlijk alle vormen van manden leren maken.”

Van kelder tot atelier

Lydia oefende haar hobby uit in de kelder van haar woning, die ze omvormde tot atelier. Drie jaar geleden kwam er ruimte naast de zaak van haar man in de Dorpsstraat vrij. “Dat was mijn kans om hier een volwaardig atelier ‘Cattelant’ van te maken, waar ik mijn kennis aan anderen zou kunnen doorgeven via workshops. En ik ben heel blij dat ik die stap gezet heb, want er is bijzonder veel interesse in de cursussen. In het najaar zijn ze al allemaal volzet. Het is leuk te zien dat sommige deelnemers verder het vak willen leren en dus zijn er nu ook cursussen voor gevorderden gestart.”

Lydia is ook nog actief als een van de vier mandenvlechtsters in het Domein van Bokrijk van begin april tot eind oktober. “Het is al het derde jaar op rij dat ik dit doe en het is heel fijn om daar demonstraties te geven. Het publiek is altijd anders. Vaak hoor je ook heel wat misverstanden over manden vlechten. “Kijk mama, die mevrouw maakt rieten manden”, klinkt het al eens. Maar ik gebruik geen riet, alleen wilgentenen, dat zijn eenjarige twijgen van de wilg. Dat is veel steviger. Elk jaar worden de wissen afgedaan in de winter, gedroogd en gesorteerd op lengte, in bussels. Voor het vlechten van een mand worden uit deze bussels wissen gesorteerd en, volgens hun dikte, een paar dagen geweekt in water, om ze weer soepel te maken, zodat ermee gewerkt kan worden.”

Kleurenspel

“Je begint steeds met het vlechten van een bodem en vandaar af kan je eigenlijk spelen met technieken en kleuren”, vertelt Lydia. “Die kleuren kan je bekomen door te werken met verschillende soorten vlechtwissen. Je kan ook verschillende vormen maken afhankelijk van de bestelling van de klant. Dat kan gaan van houtmanden, over boodschappentassen, waar momenteel veel vraag naar is, decoratieve manden, linnenmanden, plukkorven tot picknickmanden. Alles is mogelijk. Het liefst maak ik de grote houtmanden. Daar heb je wel wat kracht voor nodig. Gelukkig heb ik nog judo gedaan”, zegt Lydia lachend. “Manden maken is op zich niet zo moeilijk, maar de moeilijkheid bestaat erin om het gelijkmatig te doen. Hoe meer je oefent, hoe beter je de techniek in de vingers krijgt.”

De vingers zijn dus van groot belang bij het mandenvlechten. “Vier jaar geleden heb ik zware problemen gekend met artrose in mijn handen, zo erg dat ik eigenlijk nog maar weinig met mijn handen kon doen. Ik dacht op dat moment dat ik nooit nog zou kunnen mandenvlechten. Gelukkig heb ik dankzij een goede behandeling en begeleiding weer kracht in mijn handen en vingers. Ik hoop dat het stabiel blijft, want mandenvlechten is een echte passie!”

Op 17 november zet Lydia de deuren van haar atelier wijd open tijdens de Dag van de Ambachten. Ze neemt de bezoekers mee door het wissenveld achter het atelier en laat de ze zien hoe een mand van A tot Z wordt gemaakt. Meer info kan je vinden op www.mandenmakerijcattelant.be.