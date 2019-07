Luchtontvochtiger vat vuur Kristien Bollen

16 juli 2019

Bewoners van een huis in de Hogenstraat in Geetbets hebben dinsdagmiddag rond 15.30 uur tijdig een brand opgemerkt in de garage van hun woning. Enkele uren voor de brand uitbrak, hadden de bewoners een luchtontvochtiger geplaatst in de garage. In de namiddag viel plots de elektriciteit uit en even nadien merkten ze rook op die uit de garage kwam. Daarop alarmeerden ze de hulpdiensten. Brandweerlui snelden ter plaatse en konden de kleine vuurhaard snel doven. De garage liep wel aanzienlijke rookschade op. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch defect aan het toestel. Niemand raakte bij het incident gewond.