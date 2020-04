Lichaam vermiste Maurice Strouven (85)

gevonden in Gete Kristien Bollen

09 april 2020

18u33 1 Geetbets De 85-jarige Maurice Strouven verdween vorige week woensdag na een fietstochtje. Tijdens een zoektocht werd daags nadien zijn fiets aangetroffen langs een fietspad in de buurt van het Vinne in Zoutleeuw. Van de man ontbrak echter elk spoor. Brandweer en politie hadden de zoekacties gestaakt. De kinderen, familie en vrienden van Maurice echter niet. Het was dan ook zoon Benny die samen met enkele vrienden het lichaam van zijn vader vond.

Maurice vertrok die woensdag rond 16 uur voor een tochtje van ongeveer 10 kilometer. Toen zijn echtgenote rond 18 uur het eten klaar had, was haar man nog niet terug thuis. “Ach, een lekke band is altijd mogelijk”, dacht Yvonne Knaepen in eerste instantie. Toch nam later op de avond de ongerustheid toe. Maurice had ook geen papieren of gsm op zak, enkel een briefje met daarop zijn adres. Die avond en de hele nacht zochten de kinderen en vrienden met man en macht. De zoektocht bleef zonder resultaat.

Zoektochten

Daags nadien werden grotere middelen ingezet. Een helikopter, speurhonden, tientallen agenten en brandweerlui zochten samen met familie en vrienden. Ook werd meermaals een bootje ingezet om op het water van Halen tot Zoutleeuw te speuren naar Maurice. De familie besefte intussen dat de kans klein was dat ze hun vader nog levend zouden terugvinden. “Toch heb je nog steeds dat kleine beetje hoop dat je hem ergens kan aantreffen en toch nog kan helpen”, reageert dochter Véronique aangeslagen.

Na een lange week zoeken hadden brandweer en politie de zoektocht intussen gestaakt. De familie en vele vrienden niet. Het was dan ook zoon Benny die donderdagmiddag het lichaam van zijn vader aantrof in de Gete ter hoogte van de Glabbeekstraat in Geetbets. “Mijn broer had samen met enkele vrienden een bootje geleend waarmee ze het de waterlopen in de buurt afzochten. Iets na de middag deed hij de nare ontdekking. Politie en brandweer haalden het lichaam van ons vader uit het water”, vertelt Véronique. “Hij is overgebracht naar Leuven, verder onderzoek zal de doodsoorzaak moeten achterhalen.”

Dubbel gevoel

Bij de familie heerst een dubbel gevoel. “Enerzijds is het een soort van opluchting dat hij gevonden is. Niet weten waar hij is, is een onbeschrijfelijk gevoel. Anderzijds is het natuurlijk een enorm verdriet om je vader te verliezen. Nogmaals, ergens koester je nog dat ene sprankeltje hoop, dat is nu plots weg.”

Toch wil de familie de vele mensen die kwamen helpen tijdens de zoektochten bedanken. “We kregen zoveel steun van hen, ook van totaal onbekenden die spontaan hun hulp aanboden. Ook de vele berichten gaven ons troost en hoop, bedankt hiervoor”, besluit dochter Véronique.