Leerlingen De Knipoog maken Rummen proper Vanessa Dekeyzer

22 september 2019

Zaterdag vond de lokale zwerfvuilactie in Geetbets plaats, op World Clean Up Day. Ook de scholen van Geetbets, Hogen en Rummen maakten de straten in de schoolomgeving proper. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de vrije basisschool De Knipoog in Rummen beten alvast de spits af. Onder de stralende zon werd de dorpskern van Rummen zwerfvuilvrij gemaakt.