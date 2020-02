Leerlingen De Knipoog maken kennis met het parlement Vanessa Dekeyzer

21 februari 2020

De leerlingen van het zesde leerjaar van De Knipoog brachten een bezoek aan het Vlaams parlement in Brussel. In de voormiddag volgden ze de workshop ‘Democracity’ in het Belvue Museum. Hier stelden ze hun eigen politieke partij samen en werd er gediscussieerd over de partijpunten.

“En in de namiddag mochten we op bezoek in de kamer en de senaat. Hier liepen we zelfs enkele politiekers tegen het lijf. Het was een leerrijke dag!”