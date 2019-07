Leden adviesraden krijgen barbecue aangeboden door het gemeentebestuur VDT

11 juli 2019

19u12 4

Het gemeentebestuur van Geetbets organiseerde een barbecue voor de leden van de adviesraden in domein Monnikenhof. “Adviesraden zijn de trekkende kracht binnen onze gemeente en de ontelbare uren die de leden besteden aan de raden zijn onbetaalbaar”, zegt schepen Chris Jamar. “Vandaar dat we hen graag even in de kijker zetten. Iedere raad is voor ons belangrijk, zowel de seniorenraad, milieuraad, cultuurraad, sportraad, GECORO en zeker niet te vergeten de jeugdraad. Hun mening en hun hulp is zo belangrijk binnen het gemeenschapsleven van onze mooie gemeente.”