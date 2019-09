Landelijke Gilde vraagt meer aandacht voor de groene onmoetingsplekjes Vanessa Dekeyzer

09 september 2019

10u15 0 Geetbets De groene ontmoetingsplekjes in Geetbets worden vandaag nog te weinig benut. Dat vindt de Landelijke Gilde Geetbets-Rummen. Om deze extra in de kijker te zetten, wordt zondag Bokes in de Wei georganiseerd.

“Het speelgroen in Hogen, het pleintje in Grazen, de weide langs de spoorwegstraat, het grasplein aan de lagere school in Rummen, het warandebos, het zijn allemaal leuke groene plekjes om gezellig samen te komen en bijvoorbeeld te picknicken met je buren, vrienden of familie, maar spijtig genoeg doen we dit nog niet spontaan”, klinkt het bij Landelijke Gilde Geetbets-Rummen. Daarom organiseren wij op 15 september Bokes in de wei op het speelgroen in Hogen.”

Pak dus je picknickdeken, vul je picknickmand of koop ter plaatse een van de lekkere landbouw- en streekgerechten. “Er zullen verschillende foodtrucks en tentjes aanwezig zijn van landbouwers uit de streek en wij zorgen voor kinderanimatie, springkastelen en live-muziek. Na de picknick kan je ook deelnemen aan een leuke wandelzoektocht, waarbij de fruitteelt in de kijker staat, een beetje een vervolg op onze koeienwandeling van vorig jaar. We zien deze activiteit als een startmoment, waarbij we onze dorpsbewoners bewust willen maken van het bestaan van deze locaties en de kansen die hierdoor zijn om anderen te ontmoeten. Het uiteindelijke doel is dat mensen spontaan afspreken.”