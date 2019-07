Landelijke Gilde te gast bij Biofer VDT

02 juli 2019

14u49 0

De leden van de Landelijke Gilde Geetbets-Rummen werden hartelijk ontvangen door Jaak Beelen op het bedrijf Biofer, gelegen in Budingen. Na een zeer uitgebreide toelichting over het ontstaan en de werking van het bedrijf, volgde een exclusieve rondleiding op het terrein. Bij Biofer wordt organisch, biologisch afval en dierlijk mest vergist, waardoor biogas ontstaat. Biogas is de brandstof voor de stroomgroepen, die groene elektriciteit produceren. Biofer levert deze energie aan het naastliggende kippenbedrijf en een deel wordt geïnjecteerd op het elektriciteitsnet. Het gistresidu wordt gratis aangeleverd bij de plaatselijke land-en akkerbouwers. Na de rondleiding genoten de bezoekers van een hapje en een drankje.