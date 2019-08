Kerkenbeleidsplan voor Geetbets krijgt groen licht vdt

23 augustus 2019

10u31 0 Geetbets De drie gewezen parochiekerken van Rummen, Grazen en Hogen komen na overleg in aanmerking voor een nevenfunctie of herbestemming. De Sint-Paulus en Sint-Petruskerk wordt de hoofdkerk op het grondgebied Geetbets en blijft in gebruik voor de liturgie.

Voor de Sint-Ambrosiuskerk van Rummen ligt er een eerste voorstel voor een gedeeltelijke herbestemming op tafel. “Concreet zou een deel van het gebouw in gebruik blijven al liturgische ruimte met aangrenzend enkele parochielokaaltjes”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “De grote ruimte zou dan gebruikt kunnen worden als cultuurzaal voor de gemeente Geetbets. Dit is momenteel een idee maar er is nog geen concreet ontwerp van gemaakt en ook de financiële raming en wie mee participeert zal hier bepalend zijn voor de al dan niet uitvoering er van.”

“Gezien de relatief jonge leeftijd van de Onze-Lieve-Vrouw van de Vredekerk in Hogen leent deze kerk zich het meeste voor een herbestemming, zeker wanneer deze bekeken wordt samen met het naastgelegen leegstaande schoolgebouw”, vult de bevoegde schepen Roland Strouven (Open Vld) aan.

Het voorgestelde plan is echter nog geen definitief plan. Er zal nu een stuurgroep opgericht worden om dit verder te bekijken. “We moeten dit opentrekken naar de bevolking, want zij hebben hier ook hun zeg in uiteraard”, zegt schepen Strouven. “Het zal een moeilijke oefening worden, maar we moeten wel iets ondernemen, want de financiële kost voor het onderhoud van de kerkgebouwen valt de gemeente zeer zwaar. Vandaag is er een tekort 630.000 euro voor de kerkfabrieken. Daartegenover moet je stellen dat het aantal kerkbezoeken drastisch afneemt. In de hoofdkerk in Geetbets volgen nog een veertigtal mensen de wekelijkse dienst en worden er nog een vijftien kerkelijke begrafenissen gehouden. Binnen drie jaar hopen we een definitief kerkenplan te hebben.”