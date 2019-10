Kelly en Lieve tonen hun warm hart voor de kindjes van Senegal Vanessa Dekeyzer

25 oktober 2019

14u12 3 Geetbets Kelly Vanbrabant uit Rummen start samen met Lieve Van Puyenbroek uit Zonhoven met de verkoop van Grazense speculaas ten voordele van de vzw Een Hart voor Senegal. Beide dames adopteerden een kindje, Lieve zelfs drie, bij deze vzw.

Ook vorig jaar hielp Kelly tijdens De Warmste Week een speculaasverkoopactie op poten zetten ten voordele van Een Hart van Senegal. “We kunnen zeker stellen dat dit een succes was. De actie heeft maar liefst 1.560 euro opgebracht. Als je weet dat je voor 0,22 euro per dag een wereld van verschil kan maken, misschien zelfs een leven redden, dan weet je dat dit geld goed besteed is.”

De vzw Een Hart voor Senegal zet zich in voor de bevolking van Bay Dëkk en vooral voor de kinderen. In 2006 startte men daar met de bouw van een school. Vorig jaar konden daar 654 kinderen naar school gaan, dit jaar zijn dat er al 730. “Maar er is nog werk aan de winkel”, weet Kelly. “Er zijn nog veel extra lokalen nodig.”

Voor al die kinderen zoekt de vzw ook een meter en peter uit. “Er zijn al 520 meters en peters gevonden, maar wie dat wil, kan zich dus nog kandidaat stellen”, zegt Kelly. “Ik ben de trotse meter van Fatou, nu zes jaar. Zij maakt ondanks de afstand toch helemaal deel uit van ons gezin. Regelmatig krijgen we brieven en foto’s van haar, zodat we weten hoe het met haar gaat. Ik hoop volgend jaar in maart samen met Lieve ook zelf naar Senegal te gaan om haar te zien en te kijken hoe de verdere uitbouw van de school verloopt.”

Wie een zakje speculaas, gemaakt door ambachtsvrouw Erika Vanvuchelen uit Geetbets en mooi ingepakt door Kelly en haar gezin, wil kopen, kan dat doen bij Kelly zelf via mail naar kelly.amelie@hotmail.be , aan de prijs van 5 euro. “Ik sta ook op 10 november met een verkoopstand aan de Spar van Budingen en Lieve zal de speculaas verkopen op haar benefiet voor de vzw op 29 november in Stokrooi.”

Meer info over de vzw kan je vinden op www.eenhartvoorsenegal.be.