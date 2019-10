Exclusief voor abonnees Keano (14) vecht voor zijn leven na aanrijding op zebrapad Redactie

03 oktober 2019

16u28 9 Geetbets In de Spoorwegstraat in Geetbets is woensdag de 14-jarige Keano Hennot op het zebrapad gegrepen door een wagen. De jongen liep een zwaar hersenletsel op en vecht nog steeds voor zijn leven. “Als Keano het haalt, wacht hem nog een zeer lange revalidatie”, vertellen de ouders. “De bestuurder van de wagen verwijten we niets, die kon er niets aan doen. Hopelijk snoeit de gemeente de haag die het fietspad en de rijweg scheidt. Die staat zo hoog dat je elkaar onmogelijk kan zien.”

De meter van Keano paste woensdagnamiddag op Keano en zijn zusje van 10 maanden. “Rond 16 uur mocht hij van mij even naar buiten gaan en vertrok hij met zijn fiets”, vertelt de meter. “Een half uurtje later stonden hier twee kinderen en een vrouw aan de deur. Ze vroegen of ik even naar buiten kon komen want Keano lag op de straat.”

