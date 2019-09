Kasteelsite Ter Lenen zet op Open Monumentendag de poorten open vdt

04 september 2019

09u14 0 Geetbets Ter Lenen is in volle restauratie, maar opent haar deuren voor kijklustigen tijdens Open Monumentendag. Op zondagnamiddag 8 september kan je een kijkje komen nemen achter de schermen.

De kasteelsite van Ter Lenen uit de 13de eeuw is een verborgen parel in de Getevallei. De huidige, indrukwekkende 19de-eeuwse gebouwen geraakten de voorbije decennia in verval, maar stilaan herrijzen het landhuis, de grote schuren, stallen, brouwerij en stokerij terug uit de as.

Samen met de IOED Zuid-Hageland wordt een namiddagprogramma voorzien. “Tijdens de rondleidingen om 13, 15.30 en 16.30 uur tonen we je graag de restauratiewerken en wijden we je in in de rijke geschiedenis van Ter Lenen”, klinkt het. Omwille van haar prachtige ligging is Ter Lenen ook de perfecte uitvalsbasis voor een begeleide natuur- en erfgoedwandeling van vijf kilometer met vertrek om 14 uur. Daarnaast kan je een terrasje doen met uitzicht op de Engelse tuin. “De site is bereikbaar via de Verdaelstraat. Parking is beperkt. We hopen dat veel mensen te voet of met de fiets een kijkje komen nemen.”