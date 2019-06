Jubilarissen en nieuwe inwoners onthaald op het gemeentehuis VDT

16 juni 2019

08u27 0

Op het gemeentehuis van Geetbets vond gisteren de onthaaldag van de jubilarissen plaats. Het werd een speciale editie, want de jubilarissen 2018 en 2019 werden samen uitgenodigd. “Normaal doen we dit op het einde van het jaar, maar omwille van de verkiezingsdrukte en de opstart van de nieuwe legislatuur, was er wat vertraging opgetreden”, aldus burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Maar dan is het nu gewoon dubbel feest!” In de namiddag werden ook de nieuwe inwoners onthaald. De gemeente Geetbets telt vandaag 6.093 inwoners verdeeld over 2.464 huishoudens. “De gemiddelde leeftijd van onze inwoners vandaag bedraagt 45 jaar”, aldus burgemeester Roggen. “Onder de inwoners zijn 239 niet-Belgen verdeeld over 40 nationaliteiten. De Polen vormen de grootste groep met een 70-tal personen, naast de 44 Nederlanders en 23 Indiërs.” Het jaar 2018 bleek een zeer vruchtbaar jaar te zijn. Zo waren er in Geetbets maar liefst 41 geboortes.