Jaspreet Kaur van "Bets Frietkoning" heeft voortaan ook Indische take-away Kristien Bollen

08 september 2019

18u50 0

Van een “frietchinees” staat niemand van ons nog vreemd te kijken. Niet dat er zo eentje is in Geetbets. Een jaar of zes geleden opende Kamaljit Singh en zijn echtgenote Jaspreet Kaur “Bets Frietkoning” in de Dorpsstraat in het centrum van de gemeente. Nu kan je in de frituur naast de typische Belgische Friet ook échte (en heerlijke) Indische gerechten krijgen.

Op vraag van

Kamaljit, Jaspreet en hun kinderen Ansch en Supanjit zijn geen onbekenden in de gemeenschap. In Rummen baten ze een dag- en nacht voedingswinkel uit, in Geetbets een nachtwinkel én een frituur. “Vorig jaar hielden we dertien dagen ‘Langar’. Een typisch Indisch feest en gewoonte. Voor het eerst deelden we dit in de gemeente. Die dagen deelden we gratis eten uit, niet enkel in Geetbets maar ook in naburige gemeentes. Het waren natuurlijk steeds Indische gerechten. Steeds meer kreeg ik de vraag van mensen om ook Indische gerechten aan te bieden” vertelt Jaspreet.

Met steun van kinderen

Jaspreet zet dus vanaf nu Indische specialiteiten op het menu. “We hebben zowel gerechten met kip of lamsvlees maar ook tal van vegetarische gerechten”. Alle gerechten zijn trouwens volledige eigen bereidingen. Jaspreet volgde ook een koksopleiding, maar het échte geheim ? “De smaak van het koken, dat kreeg ik van de hand van mijn mama” lacht Jaspreet. “Onze Indische gerechten zijn kenmerkend door de vele en vooral verse kruiden die we in onze keuken gebruiken zoals gember, kurkuma of komijn”.

Mama Jaspreet aan de kookpotten dus, al krijgt de dame veel hulp van haar dochter Ansh (15). “Ach, ik neem vooral de desserts voor mijn rekening. Zo maak ik graag Gulab Jamun (bruine zoete balletjes op basis van melkmeel, siroop met kokos) of Kulfi (een Indisch ijsje met mango)”. En Supanjit (11) ? “Ach, die helpt natuurlijk ook mee, al is het ‘helpen’ vooral gericht op het proeven van alle gerechten” lachten moeder en dochter.

“Bets Frietkoning is enkel gesloten op woensdag. Alle andere dagen is de frituur geopend al kan je voorlopig enkel op vrijdag, zaterdag en zondag terecht voor Indische gerechten. Al is het best van die even tervoren te bestellen. “De gerechten vragen toch wel enige bereiding, dit om te vermijden dat mensen 20 minuten of een half uur hoeven te wachten” zegt Jaspreet.