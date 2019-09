Inwoners ‘hartveilige’ gemeente leren reanimeren en defibrilleren Vanessa Dekeyzer

12u13 0 Geetbets Jong of oud, sportief of minder actief, elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10 procent overleeft dit. Wordt zo iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en wordt een stroomstoot toegediend met een AED, dan stijgt de overlevingskans tot 60 à 70 procent.

De gemeente Geetbets plaatste vorig jaar twee AED-toestellen aan het gemeentehuis in Geetbets en aan sporthal de Warande in Rummen. Om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden, moeten omstaanders snel en juist kunnen reageren. “Daarom vonden daarom twee gratis cursussen voor de inwoners plaats in de raadzaal van het gemeentehuis”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Beide lesmomenten waren in een minimum van tijd volzet. In december zal dit opnieuw herhaald worden. Zelf was ik ook deelnemer. Het was een zeer laagdrempelige, praktische en zeer leerrijke cursus. De gemeente krijgt daardoor nu ook het label van hartveilige gemeente.”