Hooverbord vat vuur Kristien Bollen

18 mei 2020

19u03 0

In de garage van een woning in de Vijverstraat in Geetbets brak zondag rond 21 uur brand uit. De bewoners waren er een Hooverbord aan het opladen. Door een technisch defect van de oplaadbare accu, vatte deze vuur. Brandweerlui snelden ter plaatse en konden het vuur snel doven; de garage liep wel enige rookschade op.