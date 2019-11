Geslaagde seniorennamiddag in De Pax Vanessa Dekeyzer

23 november 2019

12u49 0

Maar liefst 150 senioren genoten van een lekkere maaltijd en een leuke dansnamiddag in GOC De Pax in Rummen. “Het was een bijzonder fijn samenzijn”, zegt schepen en voorzitter Bijzonder Sociaal Comité, Elke Allard (sp.a). De seniorenadviesraad en OCMW Geetbets sloegen opnieuw de handen in elkaar om van deze jaarlijkse seniorennamiddag een succes te maken. Lokaal artiest Robby Strauven zorgde voor de muzikale noot. Zijn optreden zorgde voor heel wat ambiance.