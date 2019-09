Gemeente zet thuisdiensten OCMW eind dit jaar stop: “We gaan deze op een andere meer financieel rendabelere manier aanbieden” Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

13u04 2 Geetbets De gemeente Geetbets stopt eind dit jaar met de thuisdiensten van het OCMW omdat deze zwaar verlieslatend zijn. Het gaat daarbij om de poetsdienst en de bedeling van maaltijden aan huis. Oppositiepartij CD&V betreurt deze beslissing. “Ook al is dit geen populaire maatregel, toch is het onverantwoord de belastingbetaler op te zadelen met een zwaar verlieslatende post van in totaal 1,8 miljoen euro in een planningsperiode van zes jaar”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

“Bij de start van de nieuwe legislatuur is door de nieuwe bestuursploeg met geen woord gerept over mogelijke ontslagen van OCMW-personeelsleden”, zegt oppositieraadslid Ingrid Claes (CD&V). “De huidige meerderheid zet een zeer belangrijke dienstverlening stop, zonder dat er een gemotiveerde beleidsbeslissing genomen is. Wat gebeurt er nu met de cliënten? Wordt er voor hen naar een passende oplossing gezocht? Niet iedereen beschikt immers over voldoende inkomsten om over te schakelen naar een poetshulp met dienstencheques. Het sociale beleid is ver zoek bij de huidige meerderheid.”

Samenwerking

“We willen onze klanten van het OCMW zeker niet in de kou zetten, vandaar dat we zijn gaan kijken hoe we dezelfde dienstverlening kunnen aanbieden aan onze burgers en klanten, maar op een financieel rendabelere manier voor de belastingbetaler”, reageert burgemeester Roggen. “Onze keuken, die jaarlijks ongeveer 80.000 euro verlies maakt, wordt gerund door een viertal deeltijdse medewerkers. Zij staan in voor de bereiding en de thuisbedeling van gemiddeld 35 maaltijden per dag. Naast onze keuken is die van het rustoord Betze Rust gelegen. Hier maken ze momenteel al de maaltijden voor de thuisbedeling van het OCMW in Nieuwerkerken. Wij hebben samen gezeten met de directie van het rustoord en ook voor Geetbets is een samenwerking mogelijk. Daardoor moeten we enkel nog de proportionering en thuisbedeling van de maaltijden doen. Hiervoor worden twee deeltijdse medewerkers behouden.”

De dienstenchequeonderneming is bereid alle klanten en personeelsleden over te nemen Jo Roggen

Wat de poetsdiensten betreft, zijn er nu een 20-tal medewerkers in dienst. “Ook voor deze dienstverlening, die gemiddeld een verlies van 276.000 euro per jaar maakt, hebben we eerst gezocht naar een alternatief”, gaat burgemeester Roggen verder. “Binnen het gemeentehuis hebben we een dienstenchequeonderneming (DCO) ‘de gouden dienst en strijkatelier’. Zij zijn bereid alle klanten over te nemen en alle personeelsleden die wensen over te gaan, kunnen een sollicitatiegesprek hebben met de DCO. Als alle klanten over gaan, kunnen ook alle medewerkers hetzelfde werk bij dezelfde klanten gewoon verder zetten.”

Volgens burgemeester Roggen wordt het systeem van dienstencheques fiscaal nog voordeliger en goedkoper. Voor het personeel is het loonpakket wel anders. “Maar niet slechter”, voegt Jo er meteen aan toe. “De starters bij de DCO verdienen meer dan starters bij het OCMW. De anciens moeten wel gemiddeld 1 tot 1,5 euro bruto per uur inleveren. Om dit te compenseren, hebben we besloten dat iedereen op 31 december zijn verbreking volledig uitbetaald krijgt zonder opzeg te moeten presteren. De medewerker die dan wenst over te stappen naar de DCO, kan de dag nadien gewoon beginnen bij de DCO en kan zijn verbreking puur sparen of besteden aan wat hij zelf wil. Voor de anciens gaat het hier toch om een aanzienlijk opzegvergoeding die het kleine loonverschil ruimschoots compenseert de volgende jaren. En tot slot bieden we voor diegenen die dat wensen outplacement aan.”