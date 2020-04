Gemeente trakteert rusthuisbewoners op concert van de Beagles Vanessa Dekeyzer

12 april 2020

08u59 0 Geetbets Zaterdagavond werd een liveconcert aangeboden aan de bewoners van Betze Rust door de gemeente Geetbets. Dit werd verzorgd door de Beagles, die belangeloos en gratis op dit initiatief sprongen.

“In tijden van Covid19 is elk beetje steun belangrijk”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “In betrachting het leed en de werkdruk een beetje te verzachten, trakteerden we op een concert in Betze Rust. Dit was ook livestream te volgen op de Facebookpagina van de gemeente Geetbets.”