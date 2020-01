Gemeente plaatst schuilhokken voor zwerfkatten Vanessa Dekeyzer

17 januari 2020

14u26 0 Geetbets De gemeente Geetbets zet al een aantal jaren in op een zwerfkattenbeleid. Hiervoor wordt intensief samen gewerkt met vzw Poezenpootjes Geetbets. Het departement Dierenwelzijn stelde onlangs een vijftal schuilhokken voor zwerfkatten gratis te beschikking van de lokale besturen. Iedere gemeente kreeg de mogelijkheid om er te bestellen.

De gemeente Geetbets plaatste nu in overleg met vzw Poezenpootjes een eerste hok op de parking van de begraafplaats in Geetbets. “Onlangs werd hier een zwerfkat met een 8-tal jongen opgehaald, verzorgd en steriel gemaakt na melding van alerte buurtbewoners”, zegt schepen van Dierenwelzijn, Erik Soors (Open Vld). “Bij slecht weer en koude temperaturen is het ook voor deze zwerfkatten belangrijk dat ze in een hok kunnen verblijven.”

De gemeente Geetbets engageert zich al sinds 2001 om het probleem van zwerfkatten aan te pakken op een diervriendelijke manier en zo de populatie zwerfkatten onder controle te houden.