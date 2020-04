Gemeente organiseert belcampagne

naar alleenstaande 65-plussers Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

17u25 0 Geetbets De leden van de sociale dienst en leden van het schepencollege startten twee w eken geleden een belcampagne naar de alleenstaande 65-plussers in Geetbets. Zij informeerden naar hun algemene noden, hun toestand en eventuele vraag naar hulp en ondersteuning in deze crisisperiode via een boodschappendienst, maaltijdbedeling, aanvullende thuiszorg of mindermobielencentrale.

Meer dan 200 mensen werden ondertussen bereikt. “Een zeventigtal alleenstaanden waarvan geen contactnummer voor handen was, kreeg vorige week het bezoek van onze wijkagenten of er werd een briefje achtergelaten in hun brievenbus waarin hen hulp wordt aangeboden en contactgegevens waar ze terechtkunnen”, aldus burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

“Dit initiatief werd enorm gewaardeerd door deze doelgroep”, vertelt Roggen. “Naast de aandacht voor de zorg en hun sociale welzijn, is er vaak vooral nood om gewoon even een babbeltje te slaan. Deze week zullen we starten met onze tweede telefonische opvolgingsronde.”