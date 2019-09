Gemeente ondersteunt landbouwers via het project metselbijen Vanessa Dekeyzer

22 september 2019

13u27 2 Geetbets Van begin 2016 tot en met juni 2019 werkte Regionaal Landschap Zuid-Hageland in Zuid-Hageland samen met 30 fruittelers aan een project om de bestuivingszekerheid bij appelen en peren te vergroten. Daaronder ook vier telers uit Geetbets: Kris Wouters, Boris Wouters, Filip Bleeser en bio-bedrijf Bleeser.

Dit gebeurde voornamelijk door nestgelegenheid te voorzien voor metselbijen die de nesten spontaan vanuit de omgeving bezetten. “Rondvraag bij een aantal telers leert dat er nog absoluut interesse is bij de meeste deelnemers om verder aan de slag te gaan met deze bijen en dat wellicht ook nog nieuwe telers kunnen aangesproken worden hiervoor”, aldus Jo Roggen (Open Vld), burgemeester Geetbets.

Deze bijen vervangen de honingbijen of andere bestuivers niet, maar de telers geloven wel dat er zo meer zekerheid is op een voldoende bestuiving tijdens een ‘slechte’ bloesemperiode, omdat deze ‘hommelige’ metselbijen ook in minder gunstige omstandigheden in het fruit vliegen. Daarnaast vliegen ze ook op peer Conférence in tegenstelling tot honingbijen, waarbij bestuiving meer pitvorming oplevert en zo een beter gevormde en dikkere vrucht. Er werden bij meer dan tien telers ook bloemrijke heggen geplant om de voor deze bijen vereiste zogenaamde ‘bloeiboog’ te versterken, wat dan weer bijdraagt tot landschapsversterking, en meer kansen voor natuurlijke plaagbestrijding.

Geleden schade

“De gemeente Geetbets zal in totaal 5.000 euro gespreid over 2020-21 financieren voor de personeelskost van RLZH voor de opvolging van de kasten bij de telers en adviesverlening”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Dit project kadert binnen landbouw en natuur en kan aantonen dat beide hand in hand kunnen gaan. Op deze manier kunnen mogelijk bruggen tussen beide gebouwd worden. Geetbets is een gemeente met heel wat fruittelers. Gelet op de schade die werd geleden in de fruitteeltsector, is elke ondersteuning interessant. In de natuur krijgen de bijen het ook zwaar te verduren, elke ondersteuning is hiervoor interessant.”