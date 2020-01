Geetbets wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken Vanessa Dekeyzer

30 januari 2020

10u40 0 Geetbets Het schepencollege van Geetbets keurde de deelname aan het project Boekstart goed. Dat wil ouders met hun kleine kinderen vooral laten genieten van boeken. “In de praktijk willen we ouders van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een boekenpakket, informatie over de bibliotheek en de voorleesactiviteiten cadeau doen”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

“Met Boekstart, dat over een termijn van vier jaar loopt, bouwen we in de gemeente Geetbets aan een domein overschrijdend netwerk rond vroege geletterdheid en vroeg leesplezier. Het opzet is de banden met de allerkleinsten en hun gezin met hun lokale bibliotheek aan te halen”, aldus burgemeester Roggen.

Het eerste pakket, het babypakket,wordt aangekocht door de Vlaamse overheid. Geetbets zal op haar beurt het peuterpakket aankopen bij ‘Iedereen Leest’. “We zullen driemaandelijks de nieuwe, jonge ouders aanschrijven en ouders kunnen dan het peuterpakket ophalen in de bibliotheek.” Gemiddeld worden er in Geetbets per jaar ongeveer 35 kinderen geboren. Het schepencollege en de bibliotheekraad van Geetbets hopen minstens op een bereik van 50 procent van deze jonge ouders.