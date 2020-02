Geetbets ontvangt logo Hartveilige Gemeente Vanessa Dekeyzer

26 februari 2020

10u59 0 Geetbets Het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets gaf in september vorig jaar een eerste cursus reanimeren en defibrilleren in Geetbets. Wie er toen niet bij kon zijn, kreeg afgelopen dinsdag een nieuwe kans.

Voorafgaand aan de opleiding mocht het schepencollege een bord met het logo Hartveilige Gemeente ontvangen uit handen van voorzitter Martijn Vandewijer en afdelingssecretaris Martine Roosbeek van de lokale afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets.

Jong of oud, sportief of minder actief, elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent overleeft dit. Wordt zo iemand binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en wordt een stroomstoot toegediend met een AED, dan stijgt de overlevingskans tot bijna 70 procent.

Door op openbare plaatsen automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen en er zoveel mogelijk mensen mee te leren omgaan, kunnen vele mensenlevens gered worden. Iedereen mag een AED-toestel gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is. Momenteel kan je bij nood beroep doen op een AED-toestel aan het gemeentehuis van Geetbets en aan sporthal De Warande in Rummen.