Geert Coenen ruilt onderwijs in voor het metier van speculaas bakken. En met succes: na twee jaar krijgt hij erkenning van Ambachtsman Vanessa Dekeyzer

30 april 2020

15u25 0 Geetbets Speculatier Geert Coenen van Authentijd heeft van de federale overheidsdienst Economie de erkenning van Ambachtsman ontvangen. “Ik neem ‘tijd’ om mijn speculaas te maken, anders is die niet authentiek en heeft die geen waarde.”

Geert werd op een ochtend wakker en wist precies wat hij wilde doen: speculaas bakken. Toch een beetje een vreemde keuze, als je weet dat Geert tien jaar lang aan de slag was als zelfstandig trainer en coach in het bedrijfsleven en daarna de job van directeur in het secundair onderwijs, namelijk in de VIA in Tienen, vervulde. Anderzijds is het toch niet zo vreemd, want de betovergrootvader van Geert opende in 1880 een bakkerij in het centrum van Hasselt. Deze familiebakkerij groeide de volgende decennia uit tot één van de producenten van echte Hasseltse speculaas.”

Als vijfde generatie besloot Geert in 2018 de speculaas volgens het aloude recept terug op de markt te brengen. “Dankzij de speculaas van mijn voorvaderen heb ik het leven leren zien vanuit een andere bril: een bril die tijd, missie, visie en waarden toelaat: onontbeerlijke ingrediënten van authentieke speculaas”, aldus Geert, historicus van opleiding.

Authentijd

Twee jaar geleden lanceerde hij Authentijd. “Ik wil zoveel mogelijk mensen mee de weg tonen naar authentieke en lokale producten, echte producten, die met passie worden geproduceerd en niet enkel met of aan de lopende band. Onze maatschappij heeft dit meer dan ooit nodig.”

Geert is bijzonder blij met de erkenning als Ambachtsman. “Sommigen vinden het leuk om de titel van directeur te dragen, ik die van Ambachtsman. Ik maak iets, in dit geval authentieke, ambachtelijke speculaas. Ik draag mijn erkenning heel graag op aan mijn voorvaderen en in het bijzonder aan mijn grootmoeder. Van haar jaarlijks terugkerend kerstcadeau, een broodzak met speculaas en een sneetje brood, heb ik nog alle dagen plezier!”

Meer info vind je op www.authentijd.be en op de Facebookpagina https://www.facebook.com/Speculatier-2055348511408422/.